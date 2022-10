2. ‘The Birds durf ik niet te bekijken’

Dj en kunstenaar Mati Drome ontleende zijn naam aan David Cronenbergs Videodrome en noemde zijn gothic partyconcept Drag Me to Hell, naar de cultfilm van Sam Raimi. Maar als hij bij Del Toro een verhaal zou mogen pitchen, is het Candyman.

Mati Drome: Candyman (een verfilming van een kortverhaal van Clive Barker, nvdr.) gaat over een urban legend met een zwarte man die in het negentiende-eeuwse Chicago verliefd wordt op een witte vrouw. Als die zwanger wordt, jaagt haar vader hem uit wraak op naar de arbeiderswijken van de stad, waar hij doodgemarteld wordt (bijen, aangetrokken door de honing die de meute op hem gesmeerd heeft, steken hem dood, nvdr.). Sindsdien gaat het verhaal dat als je vijf keer ‘candyman’ in de spiegel zegt, hij achter je verschijnt en je vermoordt.

Mijn babysitter liet me Candyman zien. Bleek niet meteen iets voor een jongetje van zeven.

Mijn babysitter liet me de eerste film, uit 1992, zien. Bleek niet meteen iets voor een jongetje van zeven. Ik was jarenlang bang van spiegels. (lacht) In die film doet een studente onderzoek naar de legende in Cabrini-Green, een verloederde en gevaarlijke arbeiderswijk in Chicago. Candyman gaat dus ook over sociale klasse en racisme. Dat vind ik zo leuk aan horrorfilms: ze kunnen op een entertainende manier politieke thema’s aansnijden. Onderwerpen die misschien niet gefinancierd zouden worden door grote filmstudio’s, tenzij verpakt als ‘een griezelige film voor de kids’.

Wie krijgt de hoofdrol?

Mati Drome: Candyman wordt in die eerste film gespeeld door Tony Todd en ik kan me niet voorstellen dat iemand anders die rol zou vertolken. Ik wil hem eens in het echt zien om er zeker van te zijn dat hij niet écht een monster is.

Welke film durf je niet te bekijken?

Mati Drome:The Birds. Ik ben bang van vogels. Toen ik acht was, zag ik een gewonde kraai op de weg. Ik besloot thuis een doos te halen en hem te verzorgen. Toen ik achterom keek, was hij achter me aan gevlogen en wilde hij in mijn nek landen. Ik verschoot zo hard dat ik huilend naar huis ben gefietst. Maar ik was zijn laatste hoop. We hadden vrienden kunnen worden.

Wat is je favoriete horrorpersonage?

Mati Drome: Pinhead uit de Hellraiser-films. Als je een puzzel op de juiste manier oplost, neemt hij je mee naar de hel om je te martelen. Hij zegt dat het fantastisch gaat zijn en dat hij je zo lang mogelijk in leven zal houden zodat je de ‘exquisite pains’ ten volle kunt beleven – geniaal. De esthetiek van Pinhead leunt aan bij Drag Me to Hell. Trouwens: op 29 oktober, net voor Halloween, geven we een DMtH-feestje in DeStudio in Antwerpen. Doen we elk jaar. Halloween is zo’n beetje onze Kerstmis.

Naar verluidt ontdekte je op Halloweenfeestjes hoe graag je je verkleedt. Intussen staat een witgeschilderde kop bijna synoniem voor ‘Mati Drome’.

Mati Drome: Op mijn allereerste feestje had ik een duivelpakje aan dat mijn oma voor mij had gemaakt. Ik herinner me nog dat ik op de grond in de confetti rolde met muziek op de achtergrond en dacht: dit wil ik voor de rest van mijn leven doen. Little did I know.