Ze beginnen een jaarlijkse traditie te worden, de Sportpaleisshows van Regi. (Die van volgend jaar heet The Return, wat ons nu al op een Milk Inc.-reünie doet hopen). Dit jaar krijgt hij het gezelschap van onder meer Camille, Olivia, Jaap Reesema, Emma Heesters, Pauline, Mark with a K en de nog onbekende winnaar van Regi Academy. Meer dan twintigduizend regianen op commando van links naar rechts zien springen: het is een bijzondere ervaring.

22/10, Sportpaleis, Antwerpen, sportpaleis.be