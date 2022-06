De band rond Mia Berrin, een 24-jarige erfgename van Courtney Love en Bikini Kill. Pom Pom Squad deed vorig jaar van zich spreken met de fijne, punky coming-of-ageplaat Death of a Cheerleader – en niet alleen omdat Olivia Rodrigo vervolgens aan de haal ging met haar cheerleaderesthetiek. Ook Nada Surf staat diezelfde avond in de Botanique. De kans is betrekkelijk groot dat daar een gezamenlijke versie van Popular uit voortkomt.

14/6, Botanique, Brussel, botanique.be