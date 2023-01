Behalve de nieuwe Spielberg en Aronofsky valt vooral de Belgische inbreng op het Filmfestival Oostende op, met onder meer Luka van Jessica Woolworth, Baghdad Messi van Sahim Omar Kalifa, de Belgisch-Nederlandse tv-reeks Arcadia en een docu over Luc Tuymans. Dominique Deruddere opent met het psychologische drama The Chapel, in de arena van de Koningin Elisabethwedstrijd.

27.01-04.02, Oostende, filmfestivaloostende.be