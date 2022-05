Een gloednieuw festival, een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter, aan de voet van het Atomium. Met onder meer Lous and the Yakuza, Nas, Paul Kalkbrenner, Mura Masa, Sylvie Kreusch, Stormzy, Caribou en The Blaze, verspreid over vijf podia, hebben ze voor hun allereerste editie een mooie line-up verzameld. Benieuwd of ook het publiek zijn weg vindt.

27-28/5, Ossegempark Brussel, www.corefestival.com