15. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Belgische wereldsterren spelen een thuismatch.

© National

Ze rijgen de lovende recensies – van Pitchfork, NME, The Guardian… – aan elkaar met hun debuutplaat Topical Dancer, hebben er net een vruchtbare internationale tour op zitten, waren te gast in het iconische Later with Jools Holland op de BBC en mogen in september het voorprogramma van Grace Jones verzorgen in de befaamde Hollywood Bowl in Los Angeles. Maar deze zomer kun je Charlotte Adigéry & Bolis Pupul met hun speelse elektropop en straffe livereputatie nog eens gewoon op Belgische bodem aan het werk zien. Doe er je voordeel mee, voor we hen helemaal kwijt zijn aan het buitenland.