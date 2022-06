14. The National

Na de midlifecrisis.

Hun eerste festivalzomer sinds gitarist Aaron Dessner met Taylor Swift in zee ging, zanger Matt Berninger een soloplaat maakte en drummer Bryan Devendorf zijn eigen muziek uitbracht als Royal Green. Opvallend: op Live Is Live, een nieuw festival in Zeebrugge, staan ze op dezelfde dag als dEUS en Wilco. Dad festivals lijken een dingetje deze zomer: ook Hear Hear mikt met onder meer Editors, Future Islands en Kings of Convenience nadrukkelijk op de generatie die wel nog naar festivals wil maar niet meer zonodig drie dagen op een camping naast een groep Hollanders met een djembé wil liggen.