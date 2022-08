Asako, een jonge vrouw uit het Japanse Osaka, wordt na een ontmoeting op een tentoonstelling op slag verliefd op Baku. Na enkele maanden samen, verdwijnt hij. Tot ze twee jaar later in Tokyo zijn dubbelganger ontmoet. Wij mogen 10 duotickets weggeven voor Asako I&II, de film die de carrière van Ryusuke ‘Drive My Car’ Hamaguchi op gang trok.

knackfocus.be/trakteert