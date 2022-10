100 jaar zesdaagse

Op de voorlaatste dag van oktober zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de Zesdaagse van Gent voor het eerst werd georganiseerd. Een rond getal dat evenwel niet overeenkomt met het aantal edities, want de omstandigheden binnen en buiten het befaamde Kuipke in het Citadelpark zaten wel eens tegen. Zo verbood de nazibezetter dat rondjesrijden op de piste onder de banvloek van ‘entartete Kunst’, en brandde de velodroom in 1962 af. Eén verdeelt die eeuw van bewogen volkse sportgeschiedenis vol glorie en drama over een driedelige documentaire. Daarin komen ‘koningen’ aan het woord zoals Etienne ‘de blonde pijl’ De Wilde, de in Gent geboren tourwinnaar Bradley Wiggins, local hero Iljo Keisse (die op de komende editie in november zijn fiets aan de haak zal hangen) en Kenny De Ketele, samen met partner Robbe Ghys winnaar van vorig jaar. Hopelijk komt tussendoor ook de sfeer van drank, eten en muziek tot leven, van buikige gangmakers op de derny en uiervet in de koersbroek.

Vanaf dinsdag 25/10, Eén, 21.25