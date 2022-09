De grootste gamerelease van de maand oktober. In de zomer van 2016, twee jaar voor Fortnite, zette Overwatch de wereld van de onlineshooters in brand met zijn frisse coöperatieve gameplay, kleurrijke visuals en Avengers-achtige feel. Voor deze opvolger, al aangekondigd in 2019, maakt ontwikkelaar Blizzard de switch naar free-to-play. Benieuwd of ze hun status als een van beste multiplayergames aller tijden kunnen bestendigen.

Vanaf 4/10 beschikbaar op alle platformen