1. Olivia Rodrigo

Dé popartieste van het voorbije anderhalf jaar komt naar ons land. Bepaald subtiel in haar invloeden – Taylor Swift, Lorde, Pom Pom Squad, Avril Lavigne, Paramore – is Olivia Rodrigo niet, maar ze stuwde op haar negentiende de muziekwereld een nieuwe richting uit (en herintroduceerde terloops de gitaren in de hitlijsten met Good 4 U). Vrijblijvende tip voor de harde fans: voor 14 euro vindt u op Etsy een replica van de stickerset die ze op haar gezicht heeft plakken op de hoes van Sour.

19/6, Vorst Nationaal, Brussel, www.vorst-nationaal.be