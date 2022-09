Het it-land van de popculturele wereld sinds de ereronde van Parasite en het succes van Squid Game. Volgende maand is Zuid-Korea het centrale thema van Film Fest Gent, in de tussentijd kunt u tijdens de tiende editie van het Brusselse Korean Film Festival ontdekken wat de cinema van dat land nog te bieden heeft. Openingsfilm is Miracle: Letters to the President, een romantisch drama over een afgelegen dorp dat zijn eigen treinstation wil.

29/9-7/10, Bozar/Cinéma Galeries, Brussel, kffbelgium.com