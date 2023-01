Na haar bijdrage aan Gotye’s Somebody That I Used to Know leek Kimbra even op het pad richting internationale popsterrendom, maar de Nieuw-Zeelandse had geen zin om ‘de nieuwe Katy Perry te worden’. In plaats daarvan besloot ze om ‘raar te gaan’. Ze voer haar eigen muzikale koers en zocht het gezelschap op van onder meer Thundercat, John Legend en Omar Rodriguez-López. In de Botanique presenteert ze A Reckoning, haar vierde plaat en de eerste als indie-artiest, waarvoor ze met producer Son Lux in zee ging.

25.01, Botanique, Brussel, botanique.be