‘België, jullie zijn helemaal zot.’ Goldband, dé doorbraak van de festivalzomer, kan zijn succesverhaal bij ons nog altijd niet helemaal vatten. Met Noodgeval, een nummer uit 2021, staat de groep nu zelfs in de Ultratop 10. In maart speelt ze twee keer in een uitverkochte Lotto Arena. In afwachting daarvan kunt u naar de AB, dat de Nederlanders boekte vóór de hype. Als u aan tickets raakt, tenminste.

3/11, AB, Brussel, abconcerts.be