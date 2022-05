Na twee jaar rust mogen de beesten van de Beekse Bergen zich opnieuw aan enig lawaai verwachten. Meer bepaald: het lawaai van dEUS, Nick Cave, Big Thief, The Strokes (foto), Jamie XX, Fontaines D.C., Soulwax, Cassandra Jenkins en vele anderen. Uitstekende line-up, prachtige locatie, ontspannen sfeer: er is een reden waarom Best Kept Secret elke editie weer voor een Vlaamse exodus richting Nederland zorgt.

10-12/6, Beekse Bergen, Hilvarenbeek, bestkeptsecret.nl