Na drie platen vol luchtige synthpop verandert de Atheense muzikante en visueel artieste Σtella (Stella Chronopoulos) van koers. Op Up and Away biest ze haar onbevangen, montere melodieën af met motiefjes uit de Griekse folk. Die lijn trekt ze ook instrumentaal door. In het zangloze Manéros gaat iemand op kundige wijze loos op de bouzouki – niet de enige keer dat de plaat de sfeer van Khruangbin opzoekt. Maar op evenveel andere momenten kiezen Stella en de Britse producer Redinho voor koddige soulgitaartjes, op weemoed dobberende sixtiespop en dromerige indie, waarin een enkeling aan het vergeten groepje Papas Fritas zal terugdenken. Het manifest waaruit die bandnaam voortkwam – ‘pop has freed us’ – is ook Stella op het lijf geschreven.

∑tella **** Up and Away pop Sub Pop