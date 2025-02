Het geheim van een goede sequel is doorgaans bigger, better, faster, more. In het geval van Patsers betekent dat alvast méér Nora Gharib, die haar grote doorbraakrol herneemt. Maar het is niet de enige nieuwe rol die ze dit jaar zal spelen.

Op een dag vind je de job van je leven. En de volgende dag nog een. En de dag daarop nog een. Toch als je Nora Gharib heet. Het leidt in 2025 tot een prachtige spreidstand. Bij K3 vervangt zij de zwangere Marthe De Pillecyn. In de bioscopen bestrijdt ze vanaf volgende week gewelddadige drugscriminelen in Patsers. Met deze on-Vlaams spectaculaire film zetten regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hun bioscoophit Patser voort, over vier drarries van ’t Kiel die in de drugswereld belanden. Zeven jaar later is het opnieuw prijs voor Adamo (Matteo Simoni), Badia (Nora Gharib), Volt (Saïd Boumazoughe) en Junes (Junes Lazaar). In die periode is het drugsgeweld in Antwerpen alleen maar zichtbaarder geworden: van een granaataanval kijkt niemand nog op.

‘Natuurlijk is dat triest en zot dat we daar middenin leven,’ zegt Gharib, ‘maar ik probeer het te relativeren. Ik panikeer niet snel. Ik ga niet denken: oh my God, hier durf ik niet meer wonen. Integendeel. I love this city. Het is mijn stad. Ik neem het erbij.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Met nauwelijks meer middelen maar een pak meer ervaring na hun tijd in Hollywood, maken Adil en Bilall van actiescènes de motor van de film. ‘Patsers is spectaculair en bijna vergelijkbaar met Bad Boys. Ik weet niet hoe, maar ze kunnen veel met weinig geld. Ze gieten er de Adil en Bilall-saus over. Niet met budget, maar met talent maken ze het verschil. Daarom heeft Will Smith hen opgemerkt. En in L.A. hebben ze duidelijk nog veel opgestoken.’

Plannen voor een vervolg op Patser waren er bijna onmiddellijk. ‘Het was alleen wachten op het juiste moment, en dat heeft zeven jaar geduurd’, lacht Gharib. ‘Op die tijd ben ik privé enorm geëvolueerd en heb ik veel bijgeleerd over mezelf en de wereld. Ik ben mama geworden en ik ben gescheiden. Ik heb superveel dingen mogen doen waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou doen, zoals Blind gesprongen, The Voice Kids, The Masked Singer, Dancing with the Stars of twee jeugdfilms en twee series.’

Patser was haar acteerdebuut. ‘Adil en Bilall zagen een actrice in mij op basis van mijn deelname aan K3 zoekt K3. Ze geloofden er meer in dan ikzelf. Over K3 zoekt K3 zeiden mensen: “Dat past bij je, probeer dat eens” en dat is ook zo. Ik hou van kinderen. Ik dans en zing graag. Maar ik had nog nooit geacteerd. Ik snapte nog niet wat het inhield en dacht: oei, dat is hier met drugs en zo, en daar ben ik vierkant tegen! Maar dat heeft er natuurlijk nul komma nul mee te maken. Je speelt een rol. En hoe verder de rol van jezelf staat, hoe leuker.’ Het kan verkeren. ‘Ik ben erg gelovig en spiritueel. Ik geloof in het lot, in dingen die meant to be zijn.’

Aan het begin van deze nieuwe actiefilm wordt Gharibs personage Badia geïntroduceerd als een boegbeeld van de Marokkaanse gemeenschap. Gharib is dat zelf ook en dat kan soms moeilijk zijn. ‘Het is een stempel die ik heb gekregen, niet een die ik mezelf heb gegeven. Ik snap wel waar het vandaan komt. Ik keek zelf als kind enorm op naar Aagje Vanwalleghem. Een jonge vrouw van kleur die deelnam aan de Olympische Spelen turnen! It kept me going als meisje. Mensen beseffen niet hoeveel impact een voorbeeld heeft. Het is dus een hele eer om een boegbeeld te zijn, maar soms is het zwaar. Mensen kijken naar alles wat je doet en zegt. Maar ik ben ook maar een mens. Net als Aagje Vanwalleghem. En dat weet ik, want ik ken ze ondertussen ook persoonlijk.’

Het effect zal alleen maar groter worden nu Gharib de cirkel rondmaakt en tien jaar na haar deelname aan K3 zoekt K3 tijdelijk toetreedt tot K3. ‘Sinds ik mama ben geworden, dans ik harder dan ooit tevoren op K3.’ Ze heeft dan ook geen seconde getwijfeld. ‘Daar is mijn carrière gestart. Ik moet veel minder aan Nora werken om een K3 te zijn dan om Badia te zijn. Zingen en dansen ligt veel dichter bij wie ik ben dan vechten in een film waar cocaïne door de lucht vliegt.’

‘Zingen en dansen bij K3 ligt dichter bij wie ik ben dan vechten in een film waar cocaïne door de lucht vliegt.’

Gharib was verkoopster toen ze besloot deel te nemen aan K3 zoekt K3. ‘De reden waarom Blind gesprongen voor mij zo’n tof programma was om te presenteren, is dat ik zelf blind gesprongen heb. Dat is altijd mijn boodschap geweest. Tegen mensen die ik hoor klagen over hun werk, zeg ik: stop daarmee, je hebt je eigen leven in handen. Doe iets! Probeer iets anders. Desnoods meer dan eens. Ook al haalde ik het uiteindelijk niet in K3 zoekt K3, ik gaf niet op.’

Gharibs doorzettingsvermogen heeft geloond: ‘Ik kijk heel trots terug op de afgelopen tien jaar en op hoeveel verschillende dingen ik heb geprobeerd. Men blijft maar herhalen dat ik op een dag zal moeten kiezen. Nooit! Ik vind het zalig om mama te zijn, om thuis te zitten en te koken. Ik doe alles zelf en ik vind het zalig om bezig te zijn met mijn handen. Ik vind het zalig om te presenteren en ik vind het ook zalig om in de huid van iemand anders te kruipen en te acteren. Ik ga nooit kiezen. Patsers en K3 zijn superverschillende dingen maar zo ben ik: superverschillend.’

Patsers Vanaf 19.02 in de bioscoop.