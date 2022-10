Waarom Viola Davis weigert om ‘The woman king’ als een culturele mijlpaal te zien

Het zit er dik in dat Viola Davis met haar hoofdrol in The Woman King straks haar vijfde Oscar-nominatie beet heeft.

Zoals hiernaast al gezegd: met The Woman King waagt Hollywood zich voor het eerst aan een historisch actie-epos dat zich volledig in West-Afrika afspeelt, dat geregisseerd is door een zwarte vrouw en bijna exclusief wordt rechtgehouden door zwarte actrices. Toch weigert Viola Davis, die de hoofdrol van generaal Nanisca vertolkt, over een culturele mijlpaal te spreken. ‘Het is vooral voor júllie een cultureel significant moment. Jullie zien eindelijk wat wij kunnen. Wij weten al lang wat we kunnen. Dit is ons normaal. Dit is wat wij in ons hebben. Voor ons is het enkel opwindend dat we nu eindelijk ook worden gezíén.’

Davis verzilverde eerder al een Oscarnominatie: voor haar bijrol in Fences (2016). Dit voorjaar nog greep ze maar net naast een tweede Academy Award met haar hoofdrol in de bluesbiopic Ma Rainey’s Black Bottom. En nu is de Amerikaanse pers laaiend enthousiast over haar gespierde vertolking in The Woman King, wat een nieuwe nominatie waarschijnlijk maakt.

Maar dat is voor een keer bijzaak. Het benieuwt Hollywood vooral of The Woman King geld zal opbrengen. Davis heeft daar haar bedenkingen bij. ‘We weten allemaal dat een film moet opbrengen. Maar het gaat ook om het aantal kansen dat je krijgt. Als The Woman King niet lucratief is, zal de conclusie zijn dat vrouwen met een donkerzwarte huidskleur geen film kunnen dragen die aan de box office overeind blijft. Punt aan de lijn. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Met witte films wordt dat niet gedaan. Als een witte film mislukt, wordt er gewoon onmiddellijk een nieuwe gemaakt.’

De actrice, die zich als vijftiger afbeulde om eruit te zien als een imposante legeraanvoerder (vijf uur conditietraining, gewichtheffen en martial arts per dag), sommeert de toeschouwers ronduit. ‘Je moet mij niet vragen of The Woman King een succes wordt. Dat moet je de bioscoopgangers vragen. Als je geld kunt neertellen voor Avatar of Titanic, dan kun je dat ook voor The Woman King. Niet alleen omdat zwarte vrouwen er het roer in handen hebben of vanwege dat culturele belang. Vooral omdat het een zéér entertainende film is.’

Ze gaat nog een stapje verder. ‘Als we inderdaad gelijken zijn, dan daag ik je uit om dat te bewijzen en naar The Woman King te gaan kijken. Niet omwille van mijn carrière. Dat is mijn stijl niet. Doe het voor de toekomst, doe het voor de wereld waarin je wilt leven, doe het voor het soort films dat je wilt zien. Ik ben 150 procent zeker dat The Woman King wél geld zal opbrengen. Maar als de film dat toch niet zou doen, wil dat zeggen dat jullie totaal geen oog voor ons hebben. Dat is dan de harde waarheid. Ik zou willen dat het anders was.’