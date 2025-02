Van sneeuwluipaarden tot ananas in blik: vier aanraders op Made in China Festival

Sinds 2020 zetten sinologen Katrien Coupez en Iege Vanwalle jaarlijks de Chinese cultuur in de kijker tijdens het Gentse festival Made in China. Daarbij verwijst die naam niet naar anonieme producten uit massafabrieken, maar naar een rijke, diverse cultuur. Vier aanraders uit het festivalprogramma.



Chungking Express (09/03, Sphinx Cinema, 17:00)

Iedereen die van film houdt, maakt vroeg of laat kennis met Wong Kar-Wai. Niemand weet eenzame mensen in grootsteden zo poëtisch in beeld te brengen als deze Hong Kongse regisseur. Met In the Mood for Love maakte hij zijn bekendste film, maar Made in China biedt de kans om een andere klassieker op het grote scherm te zien. Na het melancholische Chungking Express zal je alvast nooit meer op dezelfde manier naar California Dreaming kunnen luisteren, en ananas uit blik zal voor altijd anders smaken.



Snow Leopard (28/03, Sphinx Cinema, 20:00)

Wong Kar-Wai is een voor de hand liggende naam, maar Made in China laat je ook kennismaken met minder bekende artiesten. Als slotfilm speelt Snow Leopard, het laatste werk van de in 2023 overleden Pema Tseden. Deze regisseur wilde in zijn films een genuanceerd, realistisch beeld van Tibet geven, wars van de oriëntalistische clichés die met de regio geassocieerd worden. Snow Leopard is een poëtische fabel waarin een sneeuwluipaard, een bedreigde diersoort, negen schapen en een herder doodt, waarop discussie losbarst over het lot van het dier en onze band met de natuur. Matthias Delvaux, de Belgische cinematograaf die aan de film meewerkte, komt de voorstelling inleiden.

Ling Yu’s Poetry (20/03, KANTL, 20:00)

Tegenwoordig worden discussies over feminisme en het patriarchaat al snel als ‘woke’ en dus heel westers opzijgeschoven. Made in China bewijst dat de realiteit iets genuanceerder is, en dat dergelijke conversaties ook in China leven. Zo wordt er een avond georganiseerd rond de poëziebundel Dochters, een selectie gedichten uit de volledige carrière van Ling Yu. Met haar werk onderzoekt deze dichteres hoe het is om als vrouw in een patriarchale maatschappij te leven, in een stijl die door tradities, mythologie en het vooruitschrijden van de tijd wordt beïnvloed. In KANTL gaat vertaler Silvia Marijnissen in gesprek met de literaire interviewer Robin Van der Plaetsen over het werk van Yung Li. Daarnaast komt de muzikante Jun enkele van de gedichten vertalen naar guzheng, een traditioneel snaarinstrument uit China.



Made in China Festival Day (30/03, Minard, 11:00 – 19:00)

Als kers op de taart kan je je een hele dag in de Chinese cultuur onderdompelen. Tijdens deze festivaldag wordt er een boekenwinkeltje geopend waar je Chinese literatuur kan aanschaffen, worden er op zolder kortfilms vertoond en zorgt de noedelbar Chopstix voor het culinaire luik. Daarnaast is er de VR-documentaire The Real Thing, waarin oosterse en westerse cultuur met elkaar clashen. Dit project laat je rondlopen in een Chinese stad waar monumenten als de Eiffeltoren en London Bridge nagebouwd zijn, maar in een compleet nieuwe culturele context worden geplaatst.