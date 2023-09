Regisseur Jessica Woodworth (‘King of the Belgians’) over ‘Luka’: ‘Het is geen Barbie, maar het laat mensen niet koud’

In Luka is de wereld om zeep. Maar u mag nog hopen.

De Belgisch-Amerikaanse Jessica Woodworth regisseerde eerder samen met haar echtgenoot Peter Brosens onder meer het satirische tweeluik King of the Belgians (2016) en The Barefoot Emperor (2019), met een glansrol voor Peter Van Den Begin als koning der Belgen. Met Luka, een magisch-realistische sciencefictionfabel in zwart-wit, gaat ze voor het eerst solo, hoewel Brosens als producent nauw betrokken bleef. Luka (Jonas Smulders) is daarin een jonge, vastberaden soldaat in een imposant afgelegen fort waar mannen (onder leiding van een akelig autoritaire Jan Bijvoet) vergeefs wachten op een onzichtbare vijand.

Ik wil de kijker meeslepen door al zijn zintuigen. Zoals bij een dansvoorstelling.

‘Met Luka keer ik terug naar wat ons diep van binnen interesseert, naar onze eerdere films Khadak (2006), Altiplano (2009) en Het vijfde seizoen (2012). ’ legt Woodworth uit. ‘Die laatste ging ook over het begin van het einde van de wereld. Al is de film niet cynisch. Ik heb gezocht naar een balans tussen gravitas en humor, tussen duisternis en licht.’

Luka is losjes gebaseerd op Il deserto dei Tartari van Dino Buzzati.

Jessica Woodworth: In 1976 is die roman als The Desert of the Tartars al eens verfilmd. Heel klassiek. Heel letterlijk. Dat wilde ik niet overdoen. Ik wil de kijker meeslepen door al zijn zintuigen. Alles moest vanuit de buik komen, niet vanuit het hoofd. Zoals bij een dansvoorstelling.

Het boek speelt zich af in een onbepaald verleden. Jouw film is gesitueerd in ‘een’ toekomst met waterschaarste.

Woodworth: Al is dat niet het hoofdthema. Het waarom van het verhaal is zeer actueel. We zijn vandaag allemaal angstig voor wat de toekomst zal brengen: angstig voor een onstabiele economie, voor de invloed van leiders als Trump, Poetin en Erdogan… Zonder gemeenschappelijke vijand zijn we als mens verloren. En we koesteren allemaal de hoop op verandering, wat tegelijk ook onze vloek is.

De acteurs zijn allemaal mannen. En dan verschijnt de 79-jarige Geraldine Chaplin, de dochter van Charlie Chaplin, als een generaal in het fort.

Woodworth: Het oorspronkelijk idee was dat ze een mannelijke rol zou spelen, als generaal Kane. Ik heb haar dan ook niet gekozen vanwege haar geslacht. Ik heb haar gekozen vanwege haar majestueuze acteertalent. Ze overstijgt gender.

Je films met Peter Brosens halen internationale topfestivals, maar trekken allerminst grote drommen.

Woodworth: We worden in de bioscoop naast meer toegankelijke films, naast de Barbies, vertoond. Dat maakt het een kwetsbare film. Maar het is een film die die mensen dus niet onverschillig laat.