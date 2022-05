Pakkend, maar ook hilarisch eerbetoon aan Reinhilde Decleir in De Roma

In zaal De Roma in Borgerhout hebben de artistieke vrienden van de onlangs overleden Reinhilde Decleir een pakkend eerbetoon gegeven aan de gevierde actrice en theaterleidster. Het werd een voorstelling vol humor en muziek.

Reinhilde Decleir, de zus van Jan Decleir, overleed op 6 april ‘volgens eigen wens’ na een lange strijd tegen kanker. De familie nam in intieme kring afscheid, maar er werd ook een publieke viering gepland. Honderden vrienden, sympathisanten en fans woonden de voorstelling in De Roma bij.

Het publiek kreeg maandagavond eerst een bloemlezing uit de tv- en theatercarrière van Decleir te zien op groot scherm, waarna acteur en regisseur Tom Van Dyck, die haar in zijn reeks “Van Vlees en Bloed” een van haar grootste rollen bezorgde, de toon zette. ‘We hebben allemaal iets goed te maken, want we hebben gisteren Moederdag gevierd terwijl de enige echte Moederdag natuurlijk vandaag is, wanneer we de moeder der moeders Reinhilde Decleir vieren’, zei hij onder meer.

Wat volgde was een afwisseling tussen ontroerende en grappige getuigenissen, met tussen de lijnen de niet mis te verstane boodschap om vooral zo veel mogelijk van het leven te genieten. Onder meer Ruben Block, Stijn Cole, Roland en Vic Mees passeerden de revue. Afsluiten deed een koor met “We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy, wat vervolgens door het publiek luidkeels werd verdergezet.