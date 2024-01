‘Oppenheimer’ kaapt 13 Oscarnominaties weg, ‘Poor things’ is goed voor 11 nominaties

Oppenheimer, de Amerikaans-Britse biografische film van Christopher Nolan, heeft dertien Oscarnominaties in de wacht gesleept voor de 96ste editie van de Oscars. Ook Poor things, de nieuwste film van Yorgos Lanthimos, scoort goed met elf nominaties. Barbie van Greta Gerwig blijft steken op acht. Meer nog, een nominatie voor beste regie en beste actrice zat er niet in voor de bioscoophit van afgelopen zomer. De Oscars worden op 10 maart uitgereikt.

De Franse film Anatomie d’une chute van Justine Triet kon vijf nominaties (beste film, beste regie, beste actrice, beste originele scenario en beste montage) binnenrijven en dat is best opvallend want de film werd door de Franse kiescommissie over het hoofd gezien toen de inzending voor beste internationale film moest ingediend worden. Het werd La passion de Dodin Bouffant, maar die werd in deze categorie niet weerhouden.

Een Belgische film in de categorie beste internationale film zat er niet in want Augure van Baloji haalde in december de shortlist niet.

Voor beste film komen tien films in aanmerking: American fiction, Anatomie d’une chute, Barbie, The holdovers, Killers of the flower moon, Maestro, Oppenheimer, Past lives, Poor things en The zone of interest.

Genomineerden voor beste actrice: Lily Gladstone (Killers of the flower moon), Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), Carey Mulligan (Maestro), Emma Stone (Poor things), Annette Bening (Nyad)

Beste acteur: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American fiction).