Onderhandelingen tussen acteurs en Hollywoodstudio’s lopen vast, vakbond wil staking

De nationale ledenraad van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA heeft ingestemd met een eventuele staking, nu de onderhandelingen met de vereniging van film- en televisiestudio’s (AMPTP) zijn vastgelopen. Dat maakte de vakbond donderdag bekend. Daardoor dreigen naast de scenarioschrijvers, verenigd in de Writers Guild of America (WGA), ook de acteurs in Hollywood te staken.

‘Na meer dan vier weken onderhandelen, weigert de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) nog steeds om een eerlijk akkoord te sluiten over belangrijke kwesties die essentieel zijn in de ogen van de leden van SAG-AFTRA’, klinkt het in een verklaring.

Beide partijen onderhandelen al sinds begin juni over een nieuwe overeenkomst tussen de Hollywoodstudio’s en de ongeveer 160.000 filmacteurs. Zij eisen onder meer een betere winstdeling met de streamingdiensten en hogere vergoedingen voor pensioen en gezondheidszorg. Ook zijn er vragen over hoe om te gaan met articficiële intelligentie.

De huidige overeenkomst zou normaal op 30 juni vervallen, maar werd verlengd tot woensdagavond na een akkoord tussen beide partijen. Vertegenwoordigers van de vakbond en de AMPTP stemden dinsdag in om samen te zitten met federale bemiddelaars om een akkoord te sluiten, maar daar zijn ze niet toe gekomen, schrijft de Amerikaanse zender ABC News.

Hoogstwaarschijnlijk volgt nu een staking. Volgens de acteursvakbond weigert de AMPTP te erkennen hoe ‘de enorme verschuivingen in de industrie en economie’ een ‘nadelige impact hebben op degenen die voor de studio’s werken’. ‘Alle acteurs en artiesten verdienen contractuele bepalingen die hen beschermen tegen het uitbuiten van hun identiteit en talent zonder toestemming en verloning’, aldus Fran Drescher, voorzitter van de vakbond en ‘The Nanny’-actrice.

AMPTP, de vereniging van studio’s, tv-zenders en streamingdiensten, geeft te kennen ‘diep teleurgesteld’ te zijn dat SAG-AFTRA ‘besloten heeft om weg te stappen van de onderhandelingen’. Daardoor heeft de acteursvakbond ‘een koers ingezet die de financiële problemen zal vergroten voor duizenden mensen die afhankelijk zijn van de industrie om in hun levensonderhoud te voorzien’, beweert de vereniging.

Zowat 11.500 scenarioschrijvers die aangesloten zijn bij de WGA staken sinds begin mei, nadat onderhandelingen met film- en televisieproducenten waren mislukt. Zij eisen loonsverhogingen en betere werkomstandigheden. Tientallen producties, waaronder ‘Spider-Man 4’, ‘Mission: Impossible 8’, ‘Stranger Things’ en ‘The Last of Us’, liepen daardoor al vertraging op.