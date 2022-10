In Los Angeles is maandag een nieuw proces tegen Harvey Weinstein van start gegaan, de gevallen filmproducer die eerder al in New York werd veroordeeld tot 23 jaar cel. In LA moet de zeventigjarige Hollywoodmagnaat zich verantwoorden voor meerdere gevallen van seksuele agressie tegen vijf vrouwen, tussen 2004 en 2013 in hotels in Hollywood. Hij riskeert een bijkomende celstraf van 140 jaar.

De start van dit nieuwe proces valt bijna dag op dag samen met de vijfde verjaardag van de #MeToo-beweging. Die ontstond na de beschuldigingen van seksueel wangedrag door Weinstein. Meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook bekende namen als Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Rosanna Arquette, beschuldigen de producer van intimidatie of aanranding. De oudste zaken, sommige dateren van 1977, zijn intussen wel verjaard.

De eerste dag van het nieuwe proces maandag staat in het teken van de aanstelling van twaalf juryleden. Het proces zou zo’n twee maanden duren.

Vorig jaar pleitte Weinstein bij zijn verschijning voor de rechter in LA nog onschuldig. Volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen van de vrouwen niet geloofwaardig en niet bewezen. Er zou steeds toestemming geweest zijn bij seksueel contact, beklemtoonde Weinstein. Hij zal tijdens zijn proces in LA geconfronteerd worden met een aantal slachtoffers, wiens namen in de akte van beschuldiging werden geanonimiseerd als ‘Jane Doe’ nummer één tot vijf. Volgens de krant LA Times gaat het onder meer om Jennifer Siebel Newsom, vroeger actrice en nu getrouwd met de gouverneur van Californië.

Weinstein produceerde tal van bekende films als The English Patient, Pulp Fiction, Good Will Hunting of Gangs of New York. Hij verblijft al jaren in een gevangenis in Los Angeles en zou intussen halfblind zijn en zich enkel nog in een rolstoel kunnen verplaatsen. Ook het Britse gerecht heeft in juni een klacht tegen hem ontvankelijk verklaard.