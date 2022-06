Neve Campbell neemt ontslag uit filmreeks ‘Scream’ door te laag salaris

In de zesde film uit de reeks Scream zal Neve Campbell niet meer te zien zijn. De actrice liet maandag weten geen akkoord te hebben gevonden over het salaris. De producenten wilden haar naar eigen zeggen niet voldoende betalen.

‘Als vrouw heb ik tijdens mijn carrière extreem hard moeten werken om mijn waarde te bepalen, zeker als het op Scream aankwam. Ik vond dat het aanbod dat ik kreeg niet weergaf hoeveel ik heb bijgedragen aan de franchise’, dat schreef de Canadese in een statement.

Toch vond ze het moeilijk om afscheid te nemen van de franchise. ‘Aan al mijn Scream-fans: ik hou van jullie. Jullie hebben me altijd zo ongelooflijk gesteund. Ik zal altijd dankbaar blijven voor jullie en voor wat deze franchise me heeft gebracht in de afgelopen 25 jaar.’

De eerste film uit de horrorreeks werd in 1996 gelanceerd. De 48-jarige actrice speelde een tiener die werd gevieerd door de seriemoordenaar Ghostface, Sidney Prescott. De volgende film zou in 2023 uitkomen.