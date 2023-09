Michael Gambon, die Dumbledore speelde in Harry Potterfilms, overleden

De Ierse acteur Michael Gambon is op 82-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC donderdag gemeld onder verwijzing naar de familie.

Hij was vooral bekend voor zijn rol als professor Albus Dumbledore (Perkamentus) in zes van de acht Harry Potterfilms. Gambon verscheen ook in Fantastic Mr Fox, speelde de Franse detective Maigret en schitterde in The Singing Detective. Hoewel hij volgens BBC in 2015 al afscheid nam van het theater door geheugenproblemen, acteerde hij daarna nog in verschillende films. Voor het laatst als Moses in de film Cordelia uit 2019.

Tijdens zijn acteercarrière van vijftig jaar won hij vijf Bafta’s, een prestigieuze Britse filmprijs. In 1998 werd hij voor zijn bijdrage aan de entertainmentsector tot ridder geslagen. In tegenstelling tot collega-acteurs gebruikte hij de titel echter nooit. Beroemdheid betekende weinig voor Gambon, schrijft BBC. Hij zocht nooit de schijnwerpers op en vermeed interviews wanneer hij kon.

Gambon, een fan van oldtimers, gaf meer dan twintig jaar geleden ook zijn naam aan een bocht op het circuit van het Britse autoprogramma Top Gear. Hij nam de bocht op twee wielen en kon nipt een ongeval vermijden. Jeremy Clarkson, oud-presentator van Top Gear, verwees op X (het vroegere Twitter) naar Gambon als een ‘enorm amusante’ man en ‘een geweldige gast’.

Zijn weduwe en zoon zeiden dat hun ‘geliefde echtgenoot en vader’ vredig stierf met zijn familie aan zijn zijde, aan de gevolgen van een longontsteking.