‘Les Pires’ met Johan Heldenbergh wint ‘Un Certain Regard’ in Cannes

‘Les Pires’ van Lise Akoka & Romane Gueret, met de Belgische acteur Johan Heldenbergh in de rol van Vlaamse filmregisseur, heeft de hoofdprijs in de sectie Un Certain Regard gewonnen op het filmfestival van Cannes. Un Certain Regard eert gewaagde en originele films van minder bekende makers.

In deze productie speelt Heldenbergh de rol van filmregisseur Gabriel die met vier jongeren uit een volkswijk in de Noord-Franse kustplaats Boulogne-Sur-Mer een film probeert te maken. De vier personages, Ryan, Lili, Jessy en Maylis, zijn de slechtste tijdens de audities, zoals de titel aangeeft. Ze hebben alle vier hun problemen.

De film werd zondag bij zijn wereldpremière in Cannes met een daverend en minutenlange applaus onthaald.

In de sectie ging de juryprijs naar ‘Joyland’ van Saim Sadiq, de eerste Palestijnse film op het filmfestival. De prijs voor de beste regisseur in deze sectie ging naar de Roemeen Alexandru Belc voor ‘Metronom’.

Twee mensen delen de prijs voor beste vertolking: de Luxemburgse Vicky Krieps (in ‘Corsage’) en de Franse acteur Adam Bessa (in ‘Harka’). De film ‘Mediterranean Fever’ van Maha Haj kreeg de prijs voor beste scenario, terwijl de ‘Coup de coeur’-prijs (een troostprijs) naar ‘Rodéo’ van Lola Quivoron ging.

‘Les Pires’ maakt ook nog kans op de Camera d’Or als beste debuutfilm.