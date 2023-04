Legendarisch wit pak van John Travolta uit ‘Saturday Night Fever’ geveild

In de Verenigde Staten is het witte pak van John Travolta uit de film ‘Saturday Night Fever’ geveild voor 260.000 dollar. Dat meldt het veilinghuis Julien’s Auctions.

Travolta, nu 69, werd in 1977 van de ene op de andere dag een superster na zijn vertolking als Tony Manero in ‘Saturday Night Fever’. De rol van de danlustige New Yorker leverde hem zijn eerste Oscarnominatie op. Het veilinghuis had de waarde van het pak geschat op 100.000 à 200.000 dollar, maar het bracht uitendelijk 260.000 dollar op.

Naast het witte pak werd op de ‘Hollywood: Classic & Contemporary’-veiling ook een door Marilyn Monroe ondertekend programma voor het verjaardagsfeest van de toenmalige president John F. Kennedy uit 1962 geveild, dat bijna 89.000 dollar opbracht. Een bamboe wandelstok die ooit toebehoorde aan filmicoon Charlie Chaplin ging onder de hamer voor 39.000 dollar. In totaal worden bijna 1.400 items aangeboden op de tweedaagse veiling, die zondag wordt voortgezet. Andere hoogtepunten: Harrison Ford’s machete uit ‘Indiana Jones’, een Iron Man helm van Robert Downey Jr. en Michael J. Fox’s hoverboard uit de film ‘Back to the Future 2’.