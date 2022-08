Klimaatdocumentaire Nic Balthazar vanaf 7 september in Belgische zalen

Met “Duty of Care: pleiten voor de planeet” zet filmregisseur Nic Balthazar zijn strijd voor de klimaatzaak voort. Vanaf 7 september speelt de docu in een aantal Belgische zalen.

De documentaire vertelt het verhaal van de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox, die er als eerste in slaagde om de Nederlandse staat en later ook gas- en oliegigant Shell te laten veroordelen en van klimaatkoers te doen veranderen. “De vonnissen creëerden een mondiale schokgolf in de juridische en ondernemingswereld”, luidt het. Wereldwijd ontstonden er andere klimaatzaken, waaronder ook een Belgische.

Publieksprijs

De internationale versie, met de titel “Duty of Care: The Climate Trials”, kwam in maart dit jaar uit op Docville in Leuven, waar hij meteen de Publieksprijs voor beste documentaire won. De Nederlandstalige versie, “Duty of Care: pleiten voor de planeet”, gaat in avant-première op 5 september in Sphinx Cinema (Gent) en is vanaf 7 september te zien in de Belgische zalen, onder andere in Sphinx Cinema (Gent), Cinema Lumière Brugge, Cinema Lumière Mechelen, Cinema Lumière Antwerpen, Cinema ZED Leuven, Cinema ZED Hasselt, Cinema Storck (Kinepolis Oostende), TheRoxyTheatre (Koersel) en Kunstencentrum BUDA (Kortrijk).