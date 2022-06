Kevin Spacey donderdag voor Londense rechter in aanrandingszaak

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey zal donderdag voor een Londense rechtbank verschijnen na vier aanklachten wegens seksueel misbruik van mannen in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Britse politie maandag bekendgemaakt.

De 62-jarige Spacey moet zich verantwoorden voor vier gevallen van seksuele aanranding van drie mannen. Hij wordt ook aangeklaagd vanwege ‘het dwingen van een persoon tot seksuele handelingen met penetratie zonder zijn toestemming’. Hij zal op donderdag 16 juni om 10 uur (11 uur in België) voor het Westminster Magistrates Court verschijnen, aldus de Metropolitan Police in een persbericht.

Eind mei zette het Britse openbaar ministerie het licht op groen voor de vervolging van de Amerikaanse ster uit de serie House of Cards. Hij wordt vervolgd voor vier feiten van seksuele agressie tegen drie mannen tussen maart 2005 en april 2013. De acteur wordt er ook van verdacht om iemand zonder toestemming te hebben laten deelnemen aan een seksuele activiteit met penetratie.

Spacey zei ontgoocheld te zijn maar gaf eerder wel aan donderdag aanwezig te zullen zijn om zijn onschuld te kunnen bewijzen.

Twee aanklachten van seksuele agressie in maart 2005 handelen over hetzelfde slachtoffer. Een andere aanklacht gaat om feiten uit augustus 2008. Diezelfde man beschuldigt Spacey ervan hem gedwongen te hebben om seks te hebben tegen zijn zin. Het derde slachtoffer beschuldigt de acteur van feiten in april 2013 in Gloucestershire, in het zuidwesten van Groot-Brittannië.

De slachtoffers zijn allen mannen van dertig of veertig, zo laat de Londense politie nog weten.

Scotland Yard heeft een onderzoek geopend naar klachten van seksueel geweld door de acteur tussen 2004 en 2015. Ze volgden allemaal in de nasleep van het schandaal rond de Amerikaanse producent Harvey Weinstein, die in de herfst van 2017 beschuldigd werd van verschillende aanklachten van belaging en seksuele agressie. De Amerikaanse acteur wordt ook in zijn thuisland onderzocht. De golf aan aanklachten had een zware impact op de carrière van de man, die tweemaal een Oscar won (voor American Beauty en The Usual Suspects).