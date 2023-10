Kan ‘The Ballad of Songbirds & Snakes’ de prequel-vloek doorbreken?

Op 17 november herontdekken we Suzanne Collins’ welbekende wereld van The Hunger Games op het grote doek. Zal het nieuwste deel van de hitfranchise de gevreesde prequel-vloek kunnen overwinnen?

Prequels lijken vaak een makkelijke cash grab voor productiehuizen, maar zijn dikwijls flauwe afkooksels van het origineel. De nieuwe film, The Ballad of Songbirds & Snakes, verschijnt 8 jaar na de première van Mockingjay Part 2, maar zal zich 64 jaar in het verleden afspelen.

Ditmaal volgen we niet Katniss en Peeta in hun overlevingspogingen, maar wel President Coriolanus Snow gespeeld door Tom Blyth. Het blijkt dat de dictatoriale leider uit de vorige film een heel ander verleden heeft. Zijn familie had geen aanzien en leefde arm. Als eindejaarsproject op school krijgt hij de schaamtelijke taak mentor te spelen voor de deelneemster uit district 12 tijdens de 10e editie van de spelen.

Die deelneemster is Lucy Gray Baird, gespeeld door Rachel Zegler. Zegler schitterde al eerder op het doek als prinses in Snow White, en zal ook hier zich van haar beste kant laten zien in een jurk van regenboogtule. Als nomadenvolk leefde ze in district 12 als entertainer, wat ze ook zal inzetten tijdens haar deelname aan The Hunger Games.

Ook het personage Tigris zal prominenter naar voren treden. Tigris Snow, gespeeld door Euphoria-doorbraak Hunter Schafer, wordt onthuld als de nicht van Snow. Tigris’ tijgerachtige uiterlijk uit de vorige films maakt plaats voor een minder extravagante maar nog steeds Capitoolwaardige versie van het personage.

Aan bekende namen zal het in de prequel zeker niet ontbreken. Peter Dinklage, bekend van Game of Thrones, neemt de rol van Casca Higbottom op zich. Casca is een van de bedenkers van de gruwelijke spelen. Een andere naam die wellicht een belletje doet rinkelen bij Wes Anderson-liefhebbers is Jason Schwartzman. Hij zal de rol van Lucretius “Lucky” Flickerman op zich nemen, de presentator van de spelen. Ten slotte zal ook Woman King Viola Davis zich bij de cast vervoegen. Zij zal de rol van grote slechterik Dr. Volumnia Gaul tot leven brengen.

We zullen nog tot 17 november moeten wachten of The Ballad of Songbirds & Snakes de verwachtingen zal kunnen inlossen.