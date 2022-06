Johnny Depp en Amber Heard beiden schuldig bevonden aan smaad

In het zwaar gemediatiseerde proces waarin Johnny Depp en Amber Heard tegenover elkaar stonden heeft de jury woensdagavond (Belgische tijd) in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia beide acteurs en ex-echtgenoten schuldig bevonden aan smaad jegens elkaar.

De actrice moet haar ex-man vijftien miljoen dollar betalen, hij moet haar twee miljoen dollar.

Na ongeveer 13 uur beraadslaging stelde de jury de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur in het gelijk op alle drie gronden van zijn smaadclaim, en kende hem een schadevergoeding van 15 miljoen dollar toe.

De juryleden kwamen tot de conclusie dat Amber Heard valse verklaringen had afgelegd door zichzelf te beschrijven als slachtoffer van huiselijk geweld, en dat zij ‘met kwade opzet’ heeft gehandeld.

Tegelijkertijd waren de zeven juryleden unaniem van mening dat Johnny Depp Amber Heard had belasterd en kenden haar een financiële compensatie van 2 miljoen dollar toe.

De zevenkoppige jury heeft zich dus grotendeels achter Depp gesteld maar ook zijn ex op sommige punten in het gelijk gesteld.

Na de voorlezing van het verdict zei de actrice ‘van slag’ te zijn en ‘onuitsprekelijk ontgoocheld’ te zijn.

‘De jury bracht me weer tot leven’, was de reactie van Depp vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De zaak tussen Depp en Heard is sinds 11 april bezig.

Johnny Depp beschuldigde zijn ex-vrouw Amber Heard van het afleggen van valse verklaringen in een commentaarstuk over huiselijk geweld in de Amerikaanse krant Washington Post in 2018.

Dit stuk, zegt hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen verloor in de ‘Fantastic Beasts’- en ‘Pirates Of The Caribbean’-films. Daarvoor eist hij zo’n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard heeft een tegenzaak aangespannen voor 100 miljoen dollar.

De twee acteurs ontmoetten elkaar in 2009 tijdens de opnames van de film ‘The Rum Diary’, waarin ze beiden meespeelden. Ze trouwden in 2015, maar na 15 maanden vroeg Heard de scheiding aan