Johnny Depp en Amber Heard beide schuldig bevonden aan smaad

Actrice Amber Heard moet acteur Johnny Depp vijftien miljoen dollar schadevergoeding betalen, zo heeft een Amerikaanse jury beslist na de vrouw schuldig aan smaad te hebben bevonden jegens haar ex-man. De jury in de zaak tussen Johnny Depp en Amber Heard heeft de acteur op zijn beurt schuldig bevonden aan laster ten opzichte van zijn ex-vrouw en heeft beslist dat hij haar twee miljoen dollar moet betalen.

In het zwaar gemediatiseerde proces waarin Johnny Depp en Amber Heard tegenover elkaar stonden heeft de jury woensdagavond (Belgische tijd) in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia beide acteurs en ex-echtgenoten schuldig bevonden aan smaad jegens elkaar.

De actrice moet haar ex-man vijftien miljoen dollar betalen, hij moet haar twee miljoen dollar. De zevenkoppige jury heeft zich dus grotendeels achter Depp gesteld maar ook zijn ex op sommige punten in het gelijk gesteld.

Na de voorlezing van het verdict zei de actrice ‘van slag’ te zijn en ‘onuitsprekelijk ontgoocheld’ te zijn. ‘De jury bracht me weer tot leven’, was de reactie van Depp vanuit het Verenigd Koninkrijk.