Jimmy Kimmel zal Oscars opnieuw presenteren

Jimmy Kimmel keert volgend jaar terug als gastheer van de 95ste Oscars. Dat meldt Variety. Het is de derde keer dat de talkshowhost de ceremonie, die op 12 maart plaatsvindt, zal presenteren.

De Jimmy Kimmel Live-host leidde eerder de uitreikingen van 2017 en 2018. “Om voor de derde keer te worden uitgenodigd om de Oscars te presenteren is of een grote eer of een valstrik”, zo liet Kimmel in een reactie weten.

Dit jaar werden de Oscars nog gepresenteerd door een trio, actrices Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes.

Kimmel zit met zijn drie presentaties op de zelfde hoogte als Jerry Lewis, Steve Martin, Conrad Nagel en David Niven. De enige mensen die vaker als gastheer of -vrouw fungeerden, waren Whoopi Goldberg en Jack Lemmon (4), Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) en Bob Hope (11).