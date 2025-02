Hollywoodlegende Gene Hackman (95) en zijn vrouw Betsy Arakawa (63) zijn dood teruggevonden in hun woning in Santa Fe (New Mexico). Opmerkelijk: ook hun hond werd levenloos aangetroffen. Dat melden Amerikaanse media. Er zijn geen vermoedens van kwaad opzet, maar er is nog geen doodsoorzaak bekend.

Hackman is bekend van de films ‘The French Connection’ en ‘Unforgiven’. Hij won voor die films telkens een Oscar, Golden Globe en Bafta.