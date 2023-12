Hoe de box office weer interessant werd

Met dank aan Barbie, Oppenheimer en co.

Vorig jaar bestond de top tien van de best bekeken bioscoopfilms uit vervolgen of reboots, op één Chinese oorlogsfilm na. Op het podium stonden Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick en Jurassic World Dominion. Wat saai.

Maar zo voorspelbaar was de top tien vorig jaar, zo verrassend is hij dit jaar. Barbie van Greta Gerwig voert de lijst van Box Office Mojo aan met een recette van 1,44 miljard dollar, gevolgd door animatiefilm The Super Mario Bros. Movie met 1,36 miljard en Oppenheimer van Christopher Nolan met 0,95 miljard. In 2023 won originaliteit van formule. Een kus van Margot Robbie of Cillian Murphy en twee banken vooruit voor wie dát heeft voorspeld.

Het helpt natuurlijk wel dat Avatar: The Way of Water bij vorig jaar wordt gerekend, aangezien die in december 2022 werd uitgebracht. De film raapte het belachelijke bedrag van 2,3 miljard dollar op aan de box office. Dat is ongeveer even veel als Barbie en Oppenheimer samen. De gok van James Cameron om fortuinen te investeren in méérdere vervolgen op zijn technologisch superieure blauwe-reuzenhit, lijkt goed uit te draaien. Top-twintignoteringen voor Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fast X, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, John Wick: Chapter 4, Transformers: Rise of the Beasts, Meg 2: The Trench, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Creed III en The Nun II bewijzen overigens dat sequels níét aan populariteit inboeten, zoals sommigen suggereren.

© National

Niettemin is de top drie van dit jaar hoopvol voor wie niet van herkauwen houdt. Grote winnaar Barbie en The Super Mario Bros. Movie bouwen wel voort op zogenaamde intellectual property: de populairste pop ter wereld en een Japanse videospelpersonage met de looks van een Italiaanse loodgieter. Maar Greta Gerwig, de uit het indiecircuit voortgekomen actrice en regisseuse die net naast Oscars greep met Lady Bird en Little Women, is wel degelijk tot het roze, creatieve uiterste gegaan om van Barbie een grappige, speelse en verrassende film te maken. Het enorme succes maakt een sequel bijna logisch. Maar zowel Gerwig als hoofdrolspeelster Margot Robbie hebben daar grote twijfels bij.

Het mag duidelijk zijn: in de fameuze ‘Barbenheimer’-strijd won Barbie van Oppenheimer. En toch is net geen miljard dollar ophalen met een biografische film over de vader van de atoombom ongezien. Dat betekent dat het matige succes van Tenet (2020) verteerd is en dat Nolan zich weinig zorgen moet maken over de financiering van zijn volgende films.

De triomf van Cameron, Gerwig en Nolan, regisseurs met een uitgesproken visie en een grote creatieve drang, doet deugd. Maar er is ook minder goed nieuws: met een voorlopig brutototaal van 8,6 miljard dollar is de filmsector nog een flink eind verwijderd van de 10 tot 11 miljard die het voor de coronapandemie kon ophalen. De rust is nog niet helemaal terug.