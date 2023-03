Hoe autobiografisch is ‘The Fabelmans’ écht?

In zijn nieuwste film speelt Steven Spielberg een intrigerend spelletje met feit, fictie en autobiografie. Vijf vragen die achteraf bleven hangen. Waarschuwing dit stuk bevat spoilers voor The Fabelmans.

Was Steven Spielbergs eerste film een crash van zijn speelgoedtreinen?

In The Fabelmans grijpt Sammy Fabelman, een personage dat enige gelijkenis met de jonge Steven Spielberg vertoont, voor het eerst naar een camera nadat hij compleet overdonderd is door een treincrash in Cecil B. DeMilles The Greatest Show on Earth (1952). Dat blijkt waargebeurd – of toch in grote lijnen. De eerste film die Spielberg zag was inderdaad The Greatest Show on Earth, toen hij zes was. Op zijn twaalfde recreëerde hij de treincrash uit die film met zijn speelgoedtreinen en de 8mm-camera van het gezin. ‘Ik wilde die crash opnieuw en opnieuw bekijken om hem uit mijn systeem te krijgen’, vertelde Spielberg. Alle 8mm-films uit The Fabelmans hebben overigens echt bestaan. Zo draaide hij op zijn zestiende met zijn vrienden de oorlogsfilm Escape to Nowhere, waarvan twee minuten op YouTube te vinden zijn. Spielberg toonde de film later aan zijn cast op de set van Saving Private Ryan (1998).

© National

Heeft hij de affaire van zijn moeder via zijn eigen vakantiefilmpje ontdekt?

Een cruciale scène in The Fabelmans: Sammy die in de zelf gedraaide footage van een kampeertrip ontdekt dat zijn moeder een affaire heeft met Bennie, een vriend van het gezin. ‘Dat is echt gebeurd toen ik zestien was’, vertelde Spielberg aan The New York Times. ‘Het was een geheim van mij en mijn moeder.’ Na de scheiding van zijn ouders – ook wel ‘De Scheiding Die Hollywood Veranderde’ genoemd, gezien de impact ervan op Spielberg-films als Close Encounters of the Third Kind en E.T. – hertrouwde zijn moeder met Bernie Adler, een vriend van zijn vader. Ook de kampeertrip was echt: toen Spielberg in 2020 producer Tony Kuschner vertelde over de beelden van zijn moeder die in het licht van de koplampen danst, ontstond het idee voor The Fabelmans.

© National

Heeft zijn moeder een aap in huis gehaald?

Het lijkt een knipoog naar de aap uit Raiders of the Lost Ark, maar de moeder van Spielberg heeft wel degelijk een tijdje een aap als huisdier gehad, zoals in The Fabelmans te zien is. Na de scheiding – Spielberg bleef bij zijn vader in Californië, terwijl zijn drie zussen met hun moeder naar Arizona verhuisden – adopteerde Leah Adler, zoals haar echte naam luidt, een tijdlang een kapucijnaap. ‘Het dier was een afleiding en een therapeutische metgezel voor mijn moeder’, zei Spielberg aan The Hollywood Reporter. ‘Ze ging in die tijd door een zware depressie.’

© National

Verheerlijkte hij de pester uit zijn middelbare school in een klasfilm?

Wat de ware kracht van cinema is, ontdekt Sammy Fabelman wanneer hij een stranddag met de school filmt – een voorafspiegeling van het strand uit Jaws – en een van zijn pesters als een Griekse god laat overkomen. Opnieuw waargebeurd, zo blijkt, inclusief de vreemde reactie van de pester, die achteraf boos werd over hoe hij werd afgebeeld, begon te huilen en wegliep. Waarom de jongen zo reageerde, was Spielberg nooit duidelijk, vertelde hij in een interview voor de Directors Guild of America. ‘Maar voor mij was de 8mm-camera een sociaal wapen waarmee ik de populaire jongens in mijn kamp kreeg.’

© National

Heeft hij regisseur John Ford ontmoet als tiener?

Ja, al is de context anders dan in The Fabelmans. Op zijn vijftiende regelde hij via een neef een ontmoeting met John Ford, de regisseur van onder meer The Searchers, die precies zo verliep als in de film. Ford wandelde binnen met een ooglap, in safarikledij en met lippenstift op zijn wangen. Het daaropvolgende gesprek, over het belang van de horizon in een beeld, zit ‘woord voor woord’ in The Fabelmans zoals Spielberg het zich herinnerde. Fijn detail: Ford wordt in The Fabelmans gespeeld door regisseur David Lynch, die toezegde voor de rol ‘op voorwaarde dat er Cheetos op de set aanwezig waren’.