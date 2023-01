Het stappenplan voor een Oscarnominatie volgens Andrea Riseborough

Enkele weken geleden was ze nog een tamelijk onbekende actrice in de kleinschalige indiefilm To Leslie, nu heeft ze een Oscarnominatie op zak. Hoe kreeg Andrea Riseborough dit voor elkaar?

Op de Golden Globes was ze niet te bespeuren, de SAG Awards zagen haar compleet over het hoofd en ook op de Critic’s Choice Awards lijken ze nog nooit van haar gehoord te hebben. Horrorfans kwamen haar misschien al tegen in Mandy of Possessor en in 2013 speelde ze naast Tom Cruise in Oblivion, maar haar grote doorbraak bleef wat achterwege. Toch maakt Andrea Riseborough met haar rol als Leslie in To Leslie nu kans op een Oscar voor beste actrice. Het resultaat van een gecalculeerde marketingcampagne.



Het plan begint in oktober bij radiopresentator Howard Stern, goede vriend van To Leslie-regisseur Michael Morris en diens vrouw, de actrice Mary McCormack. Nadat Stern hun film te zien krijgt, uit hij zijn lof erover op zijn radioshow. Bij Morris en McCormack groeit al snel het idee om hun adressenboekje eens te openen en meer Hollywoodsterren voor de To Leslie-kar te spannen.

McCormack besluit een mail op te stellen voor al haar vrienden in Hollywood. Hierin vraagt ze hen om vanaf dat moment tot en met 17 januari, de laatste dag waarop er gestemd kan worden voor de Oscarnominaties, elke dag iets te posten over de film. Ze stuurde een uitgebreide press kit mee met beeldmateriaal, voorgeschreven zinnen en hashtags voor de campagne. Wie ook opeens op Instagram gebombardeerd werd door posts over de film, weet bij deze hoe dat kwam.

Onder andere Jane Fonda, Liam Neeson en Laura Dern waagden zich aan een stukje filmpromotie op hun socials. Andere sterren zoals Gwyneth Paltrow, Demi Moore en Courtney Cox namen hun job als PR-managers dan weer zo serieus dat ze screenings van de film organiseerden, en ook Kate Winslet en Amy Adams werden ingeschakeld voor virtuele Q&A’s met Riseborough.

Witte Hollywoodvrienden

Online kreeg de film veel kritiek op de campagne. Zo uitte ook filmcriticus voor de New York Times Robert Daniels zijn ongenoegen op Twitter. In zijn tweet maakte hij duidelijk dat de nominatie van Riseborough niet onverdiend was, maar dat zware actrices nooit het soort promotiecampagne krijgen waar Riseborough wel van kon genieten.

Yep. I had a feeling that the groundswell for Andrea Riseborough would kick out Deadwyler and Viola Davis.



Which isn’t an anti-Risenorough tweet. But Black women quite literally never get that campaign. And are always harmed. https://t.co/FKgxOZ0o5q — Robert Daniels (@812filmreviews) January 24, 2023

Het is zuur dat actrices zoals Danielle Deadwyler en Viola Davis die al maandenlang campagne voeren, net naast een nominatie grijpen. Morris en McCormack wordt verweten hun cirkel witte Hollywoodvrienden gebruikt te hebben om opnieuw een witte actrice een nominatie te bezorgen, ten koste van enkele zwarte actrices. Zo beschuldigde regisseur Chinonye Chukwu, regisseur van Till waarin Danielle Deadwyler de hoofdrol speelt, de Academy van ‘unabashed misogyny towards black women’.

Academy onderzoek

Het ziet er naar uit dat Riseborough’s nominatie sowieso nog een staartje krijgt. De Academy onderzoekt momenteel of de campagne van Riseborough de regels tegen lobbyen overtrad. Zo worden de mails die McCormack uitstuurde naar al haar Hollywood-vrienden ter promotie van de film door de Academy onder de loep genomen. In hun reglement staat namelijk: ‘Contacting Academy members directly and in a manner outside of the scope of these rules to promote a film or achievement for Academy Award consideration is expressly forbidden’. Op deze manier raakte eerder ook componist Bruce Boughton zijn nominatie voor Beste Originele Nummer kwijt nadat hij leden van jury persoonlijke mailde om aandacht te vestigen op zijn nummer.

Als de Academy concreet bewijs vindt dat de To Leslie-campagne de regels niet volgde, kan Riseborough haar nominatie kwijtraken. Als de promotour echter volledig juist verliep, kan dit de inspiratie vormen voor gelijkaardige campagnes in de toekomst. Riseborough zelf kan dan weer tegenstand verwachten van PR-firma’s en publicisten. Haar nominatie maak namelijk duidelijk dat hun job lang niet zo nodig is als gedacht werd.