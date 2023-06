Heeft Robert De Niro (kinder)geld nodig?

En zo ja, is hij daarom wéér te zien in een matige komedie?

DE FEITEN

Deze week verschijnt About My Father in de bioscoop, een matige komedie waarin Robert De Niro een oer-Italiaanse kapper speelt die voor het eerst de oer-Amerikaanse ouders van zijn schoondochter ontmoet en daarbij voor de nodige cultuurclashhilariteit zorgt. Enkele weken eerder kondigde de acteur aan dat hij, op zijn negenenzeventigste, voor de zevende keer vader is geworden. Twee gebeurtenissen die op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar te maken hebben, ware het niet dat zijn uitgebreide kroost een en ander zou kunnen verklaren. Waarom De Niro de voorbije twee decennia tegen élke rol ja lijkt te zeggen, bijvoorbeeld. (En misschien ook waarom hij reclame maakt voor bagels, Kia’s en het toerisme van Zwitserland.)

© National

Ter verduidelijking: ja, wij erkennen dat De Niro een van de grootste acteurs aller tijden is. Ja, The Godfather Part II, Taxi Driver, The Deer Hunter, Raging Bull en Goodfellas zijn klassiekers. En ja, ook vandaag duikt hij af en toe nog eens in een degelijke film op. Maar wie er de filmografie van de man op naslaat, kan niet anders dan toegeven dat er rond de eeuwwisseling iets vreemds is gebeurd.

De Niro heeft intussen meer dan honderd films op zijn naam staan, waaronder een twintigtal komedies. Een genre dat hij voor het eerst uitvoerig verkende in de maffiakomedie Analyze This (1999), maar dat hij pas een jaar later meester werd als deadpan-schoonvader in Meet the Parents, het begin van De Niro’s meest lucratieve franchise. Destijds was het dan ook een verfrissend idee: de serieuze acteur uit donkere drama’s en grimmige misdaadfilms die bewees dat hij zichzelf niet zo serieus nam. Alleen heeft hij hetzelfde trucje intussen zo vaak herhaald dat het een gimmick is geworden.

De Meet the Parents-sequels waren al niet om over naar huis te schrijven, maar het liep pas echt faliekant mis met Dirty Grandpa, een raunchy komedie uit 2016 waarin De Niro de rol van Dick Kelly op zich neemt, een opa die het overlijden van zijn echtgenote verwerkt door te masturberen bij amateurporno, zich voor te doen als professor in de hoop seks te hebben met jonge vrouwen, zijn kleinzoon Zac Efron te drogeren met Xanax, het n-woord te rappen en te verkondigen dat hij zo geil is dat hij ‘een paard wil neuken en daarna zijn bloed wil drinken’. Echt klassevol was dat niet.

Ofwel vond De Niro het écht een goed idee om zijn piemel in het gezicht van Zac Efron te duwen. Ofwel had een van zijn kinderen een nanny of een nieuwe auto nodig. Een probleem waar wel meer vruchtbare Hollywoodacteurs op leeftijd mee lijken te kampen. Al Pacino verwacht op zijn drieëntachtigste een vierde kind en Alec Baldwin, vijfenzestig en vader van acht kinderen, liet weten dat hij meer werk nodig heeft om zijn gezin te onderhouden.

Mocht u dus nog twijfelen of u naar About My Father wil gaan kijken: u gaat er achteraf misschien spijt van hebben, maar zie het als uw bijdrage aan de pamperrekening van baby De Niro.

Robert De Niro’s favoriete rollen in een handig taartdiagram © National

DE TRIVIA

Blijkbaar zijn er wel degelijk mensen die Dirty Grandpa appreciëren. Zo noemde Vulture de film onlangs nog ‘een onheilig, misantropisch meesterwerk’.

© National

Zijn vele komische rollen ten spijt is het nog steeds niet helemaal duidelijk of De Niro überhaupt grappig is. ‘Robert De Niro’s komedies zijn straffer omdat hij niet grappig is’, kopte Collider.

Technisch gezien is het misschien geen komedie, maar wij hebben zelden zo goed gelachen als met De Niro’s digitale verjongingskuur in The Irishman.