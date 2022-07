‘Goodfellas’-acteur Paul Sorvino (83) overleden

De Amerikaanse acteur Paul Sorvino, vooral bekend van zijn rol als maffiabaas Paulie Cicero in de klassieker ‘Goodfellas’, is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft de New York Times.

Sorvino speelde voorts ook onder meer in de tv-serie Law & Order. Hij is ook bekend als de vader van Mira Sorvino, die in 1995 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht wist te slepen voor haar rol in Woody Allens film Mighty Aphrodite.

Eerder dit jaar overleed Ray Liotta al, de hoofdrolspeler in Goodfellas.