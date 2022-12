Golden Globes: ‘Close’ genomineerd in categorie beste niet-Engelstalige film

De film Close van Lukas Dhont is genomineerd voor een Golden Globe in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’. De film The Banshees of Inisherin kon de meeste nominaties op zijn naam zetten en maakt kans op acht prijzen.

De Golden Globes worden op 10 januari uitgereikt. Ons land wordt er vertegenwoordigd door de film Close, genomineerd in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’. Hij neemt het op tegen Im Westen nichts Neues (Duitsland) , Argentina, 1985 (Argentinië), Decision to Leave (Zuid-Korea) en RRR (India).

De film The Banchees of Inisherin kaapte het hoogst aantal nominaties weg. De hoofdrolspeler van de gruizige Ierse komedie, Colin Farrell, en de regisseur, Martin McDonagh, staan op de shortlist, terwijl de speelfilm tijdens de ceremonie op 10 januari zal strijden om de beste komedie van het jaar. De surrealistische komedie Everything Everywhere All At Once volgt de film op de voet met zes nominaties, terwijl de speelfilm Babylon over de gouden eeuw van Hollywood en het zeer intieme The Fabelmans van Steven Spielberg elk vijf keer genomineerd zijn.