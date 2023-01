Geen Golden Globe voor ‘Close’, ‘The Fabelmans’ en ‘The Banshees of Inisherin’ beste films

‘The Fabelmans’ (drama) en ‘The Banshees of Inisherin’ (komedie) hebben bij de uitreiking van de Golden Globes de prijzen voor de beste films gewonnen. ‘Close’ van de Belgische regisseur Lukas Dhont greep naast de award voor Beste niet-Engelstalige film.

De film- en televisieprijzen van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) waren toe aan hun tachtigste editie. De Golden Globes waren in het verleden vaak een goeie graadmeter voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen die in maart worden uitgereikt.

Vorig jaar werd de uitreiking last minute een privéfeest zonder tv-uitzending na beschuldigingen van racisme, seksisme en corruptie. Na een reeks hervormingen ging de zender NBC akkoord om de ceremonie opnieuw uit te zenden.

Dit jaar was ‘The Banshees of Inisherin’ de grootste kanshebber met acht nominaties. De komedie wist er daar drie van te verzilveren: Beste film (musical/komedie), Beste acteur voor Colin Farrell en Beste scenario voor Martin McDonagh.

‘The Fabelmans’ van Steven Spielberg won twee keer: Beste film (drama) en Beste regisseur. Spielberg won die laatste Golden Globe eerder al voor ‘Saving Private Ryan’ in 1999 en voor ‘Schindler’s List’ in 1994. Andere belangrijke winnaars waren Austin Butler, voor zijn rol in ‘Elvis’, Cate Blanchett voor haar rol in ‘Tar’ en Michelle Yeoh voor haar rol in ‘Everything Everywhere All at Once’.

De Beste niet-Engelstalige film was de Argentijnse prent ‘Argentina, 1985’. In die categorie was ook ‘Close’ van Lukas Dhont genomineerd. De Golden Globes bekronen ook televisieseries. Productiehuis HBO viel in de prijzen met ‘House of the Dragon’ en ‘The White Lotus’, Amazon Prime met ‘Abbott Elementary’.