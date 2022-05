Franse Gemeenschap maakt miljoen euro vrij voor filmsector

In de nasleep van het Belgische succes op het filmfestival van Cannes heeft de Franse Gemeenschap beslist een miljoen euro vrij te maken voor de filmsector. ‘Het is voor mij van essentieel belang om de filmsector en de mensen die er hun brood mee verdienen te steunen en zo bij te dragen tot de ontwikkeling van onze producties en de verspreiding ervan onder het publiek’, zegt minister van Cultuur Bénédicte Linard (Ecolo).

De som van 1 miljoen euro komt bovenop de budgettaire inspanningen die al werden gedaan in 2020 en 2021 in het kader van de coronacrisis en de structurele budgetverhoging van 400.000 euro per jaar sinds 2020.

De middelen gaan naar de Franstalige filmcommissie (Commission du Cinéma). Die commissie beoordeelde in 2021 660 filmprojecten (+2,5 procent tegenover 2020), waarvan 174 projecten ook ondersteund werden (+5,5 procent tegenover de 165 in 2020).

In totaal kon de filmsector in Franstalig België vorig jaar rekenen op 35,33 miljoen euro ondersteuning, tegenover 34,30 miljoen euro in 2020. Van die 35,33 miljoen euro kwam er 23,49 miljoen euro van de Franse Gemeenschap en 11,84 miljoen euro van uitgevers en verdelers.