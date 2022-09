Frans-Zwitserse regisseur Jean-Luc Godard overleden

De Frans-Zwitserse regisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Franse dagblad Libération.

Godard was vooral bekend vanwege zijn werk in de jaren zestig, waaronder de films Pierrot le fou, À bout de souffle, Vivre sa vie en Le mepris. Hij wordt gezien als een van de spilfiguren in de Nouvelle vague, een Franse beweging die traditionele conventies rond filmmaken radicaal verbrak. Narratieve normen werden overboord gegooid, montage werd op een andere manier benaderd en de films bespraken vaak politieke en existentiële thema’s. Binnen de beweging gold Godard als een van de meest radicale stemmen, zowel op politiek als op filmtechnisch vlak. Filmcritici beschouwen hem als een van de invloedrijkste regisseurs van de twintigste eeuw.

Godard revolutioneerde zijn stiel niet enkel binnen zijn eigen films. Hij was ook actief als redacteur binnen het invloedrijke filmblad Cahiers du cinéma. In zijn artikels brak hij steevast een lans voor innovatieve cinema en laakte hij de Franse cinema van de jaren vijftig, die volgens hem te klassiek was.

Hoewel Godard vooral voor zijn werk uit de jaren zestig zal herinnerd worden, bleef hij bijna heel zijn leven actief. Zijn recentste film was de essayistische avant-gardefilm Le livre d’image uit 2018, waarmee hij in competitie ging tijdens het filmfestival van Cannes.

Godard werd 91 jaar oud. Een doodsoorzaak werd nog niet bekendgemaakt.