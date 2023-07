Filmfestival Venetië vervangt openingsfilm met Zendaya, wellicht als gevolg van Hollywood-staking

Het filmfestival van Venetië, dat dit jaar toe is aan zijn 80ste editie, gaat de aangekondigde openingsfilm, ‘Challengers’ van Luca Guadagnino, vervangen door ‘Comandante’ van Edoardo De Angelis, film met een Belgisch tintje. Een en ander heeft waarschijnlijk te maken met de staking van acteurs en scriptschrijvers in Hollywood.

Het festival, dat loopt van 30 augustus tot 9 september, had begin juli aangekondigd dat het zou worden geopend door ‘Challengers’, een film van de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino, bekend van onder meer ‘Call me by your name’, met Zendaya, Josh O’Connor en Mike Faist in de hoofdrollen. ‘De speelfilm zal echter niet deelnemen aan het festival als gevolg van beslissingen genomen door het productieteam’, zo laat het filmfestival zaterdag weten in een persbericht, zonder verdere details te geven.

Belgisch koopvaardijschip

Mogelijk heeft de terugtrekking te maken met de intussen historische staking in Hollywood: acteursvakbond SAG-AFTRA kondigde op 14 juli aan dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen. Dat doen ze omdat de onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van AI in films waren stukgelopen. De acteursstaking komt bovenop de staking van scriptschrijvers, die in mei al hun werk neerlegden. Daardoor liggen nu bijna alle Amerikaanse film- en tv-producties stil.

De nieuwe openingsfilm, ‘Comandante’, vertelt het waargebeurde verhaal van Salvatore Todaro, commandant van de onderzeeër Cappellini tijdens Wereldoorlog II. Op een nacht in oktober 1940 wordt hij in de buurt van de Azoren geconfronteerd met een Belgisch koopvaardijschip, de Kabalo, dat met gedoofde lichten en boordgeschut vaart. Hij brengt het tot zinken maar redt de bemanning, tegen de consignes van de Duitse bondgenoot in. De hoofdrol wordt gespeeld door Pierfrancesco Favino.

De film gaat op woensdag 30 augustus in wereldpremière in de grote zaal van het Palazzo del Cinema op het Lido van Venetië, op de openingsavond van ’s werelds oudste filmfestival.