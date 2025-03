Sterren, sextortion en slavernij: acht tips voor Docville

Het internationale documentairefestival Docville strijkt dit jaar voor de 21e keer neer in Leuven.

Wishing on a Star – Péter Kerekes (28+31.03, Cinema Zed Vesalius)

Zijn je wensen nog altijd niet uitgekomen? Dat komt omdat je je verjaardag nog nooit onder het juiste sterrenbeeld hebt gevierd. De Italiaanse astrologe Luciana kan na een gesprek over je diepste verlangens uitrekenen waar op aarde je moet zijn om herboren te worden. Misschien in een buurdorp, misschien in Taipei. Over de onzin van astrologie laat regisseur Péter Kerekes zich amper uit in Wishing on a Star, over de mens wel. Met empathie, scherpe humor en een sterk ontwikkeld gevoel voor esthetiek filmt hij zowel de astrologe als de mensen die ze op pad stuurt om het geluk te vinden.



An Honest Liar – Tyler Measom, Justin Weinstein (27+28.03, Cinema Zed Vesalius)

Docville richt deze editie de schijnwerpers op pseudowetenschap, dus een klein eerbetoon aan illusionist James Randi hoeft niet te verbazen. Hij maakte zijn levenswerk van de ontmaskering van kwakzalvers, charlatans, tv-evangelisten, homeopaten en ander oplichters die misbruik maken van de goedgelovigheid van de mens. ‘The Amazing Randi’ had een miljoen dollar opzijgelegd voor wie kon bewijzen dat die paranormaal begaafd is. En hij achterhaalde dat de beruchte Amerikaanse gebedsgenezer Peter Popoff geen rechtstreeks contact met God had, maar via een oortje communiceerde met zijn vrouw en haar team. Grandioos.



Flophouse America – Monica Strømdahl (27.03+01.04, Cinema Zed Vesalius)

Zijn ouders zijn geen onmensen. De twaalfjarige Mikal wordt graag gezien. Maar dat neemt niet weg dat hij in een veel te krappe, volgestouwde hotelkamer opgroeit, moet toezien hoe zijn moeder zich lam zuipt terwijl zijn vader klachten afwimpelt met een cynisch ‘welkom in Amerika’. De Noorse fotografe Monica Strømdahl maakte werk van deze intieme, hartbrekende documentaire-variant op The Florida Project van Oscarwinnaar Sean Baker. Ze volgt het net niet dakloze gezin drie jaar lang en toont op een fijngevoelige manier hoe het opvallend mondige trio waardig probeert om te gaan met een miserabele situatie die helaas niet uitzonderlijk is.



Diario de mi sextorsión – Patricia Franquesa (28.03, Cinema Zed Vesalius; 30.03, Auditorium Vesalius)

In mei 2019 wordt de laptop van Patricia Franquesa gestolen. Maar ze laat zich niet afpersen, ook al dreigen de dieven foto’s van haar vulva naar al haar contacten te versturen en hebben ze akelig veel macht over haar digitale persona. Ze verweert zich en documenteert op creatieve wijze haar tegenaanval in een soort visueel dagboek met privévideo’s, telefoongesprekken, Zooms, e-mails, whatsappberichten en bewakingsbeelden als basismateriaal. Haar griezelige, onwerkelijke strijd doet je als kijker ongemakkelijk op je stoel schuifelen. Veel beter dan een doorsnee psychothriller.



The Bibi Files – Alex Gibney, Alexis Bloom (30.03, Cinema Zed Vesalius; 02.04, Kinepolis)

Tot verbazing van Alex Gibney, de met een Oscar bekroonde regisseur van spraakmakende documentaires als Going Clear, Enron en Zero Days, weigert de BBC zijn nieuwste film uit te zenden. Docville doet niet zo moeilijk en vertoont The Bibi Files wél. De explosieve film is opgebouwd rond het beeldmateriaal van politieverhoren van Benjamin Netanyahu. De huidige premier van Israël wordt verdacht in drie corruptiezaken. De kans bestaat dat hij achter de tralies vliegt zodra hij niet meer ‘koning Bibi’ is. En dat is voor hem een extra motivatie om zo lang mogelijk aan de macht te blijven. Op alle mogelijke manieren.



Slave Island – Jeremy Kewuan, Jimmy Hendrickx (28+31.03, Cinema Zed Vesalius)

De Belgische documentairemakers trokken voor deze editie van Docville naar alle hoeken van de wereld. Zo reisde Eric Goens naar de Zuidpool voor klimaatdocumentaire 2050. De naar Texas verhuisde Louise Van Assche documenteert in The Bad Guy dan weer de woekerende angst van ouders en hun schoolgaande kinderen voor een schietpartij. Maar wij bevelen graag Slave Island aan. Voor die docu volgde Jimmy Hendrickx Jeremy Kewuan, een activist die fel tekeergaat tegen de eeuwenoude slavernij die het Indonesische eiland Sumba nog steeds teistert en zijn uiterste best doet om een tot slaaf gemaakt achtjarig meisje uit de Ata-gemeenschap te bevrijden.



Zlatan’s Nose – Nils Toftenow, Olle Toftenow, Mathias Rosberg (03.04, Cinema Zed Vesalius)

In Zweden speuren ze niet naar De rechtvaardige rechters maar naar de neus van Zlatan Ibrahimović. Een 3,5 meter hoog standbeeld van de topvoetballer die zichzelf ‘God’ noemt, werd in zijn geboortestad Malmö verschillende malen gevandaliseerd sinds ‘Ibra’ de grote rivaal financiert. Een lokale filmploeg huurt een privédetective in om Zlatans afgezaagde neus terug te vinden voor een truecrimedocumentaire. Die speurneus waant zich geen god, maar wel James Bond. Met alle gevolgen van dien. Docvilles slotfilm wordt een grappige, wilde rit.



If Pigs Could Talk – Miki Mistrati (27.03, Cinema Zed Vesalius; 30.03, Auditorium Vesalius)

Naar goede gewoonte serveert Docville ook heel wat auteursdocumentaires over wetenschappelijke onderwerpen. Hunt for the Oldest DNA gaat over een voor gek verklaarde Deense bioloog die bleef geloven dat het mogelijk is om DNA van twee miljoen jaar geleden op te snorren. In If Pigs Could Talk laten wetenschappers geavanceerde AI-technologie los op het geknor en gegil van varkens. Kunnen we weldra verstaan wat ze te vertellen hebben over onze voedselindustrie? Docville stelt If Pigs Could Talk voor als een baanbrekende documentaire die ons begrip van dierenwelzijn uitdaagt.