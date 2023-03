Nieuwe film van Martin Scorsese geselecteerd voor Cannes

Killers of the Flower Moon, de nieuwe film van regisseur Martin Scorsese met acteurs Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, is geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. Het is niet bekend of de film deel zal uitmaken van de Officiële Competitie.

De film zal er in avant-première te zien zijn, want hij komt pas in oktober in de zalen. Producent is Apple TV.

De vertoning staat gepland op 20 mei. Het gaat om een eerste bevestiging, het volledige programma van Cannes zal midden april bekend worden gemaakt. Het filmfestival loopt van 16 tot 27 mei. Voorzitter is de Zweedse regisseur Ruben Östlund, die al tweemaal de hoofdprijs wegkaapte.

In het verleden won Scorsese al eens de Gouden Palm in Cannes, met Taxi Driver in 1976. Maar zijn laatste selectie dateert alweer van 1986, met After Hours. In 1998 was hij wel voorzitter van de jury.

Killers of the Flower Moon speelt zich af in het Oklahoma van de jaren 1920, waarbij een reeks moorden wordt gepleegd in een gemeenschap van indianen, die kort voordien olie op hun land ontdekten.