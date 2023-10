Hoe de massamoord op bevers het grappigste moment van Film Fest Gent 2023 werd

Zelden hoorden we een cinemazaal zo vaak en zo hard bulderlachen als tijdens de vertoning van Hundreds of Beavers op Film Fest Gent.

De meeste films op Film Fest Gent hebben een zekere sérieux om zich heen hangen. Niet dat elke film film een experimentele trip of een miserabel feelbad-drama is, maar ook de meer humoristische films leveren vaak maatschappijkritiek of hebben een donkerdere ondertoon. Om die reden was het verfrissend om met Hundreds of Beavers eens een volbloed komedie te zien die twee uur lang geen andere missie heeft dan entertainen en op de lachspieren werken.

Hundreds of Beavers is het liefdeskind van regisseur Mike Cheslik en hoofdrolspeler Ryland Brickson Cole Tews, die samen ook het scenario schreven. Veel dialoog moesten ze daarbij niet neerpennen, want Hundreds of Beavers is een ode aan de stille slapstickkomedies van types als Charlie Chaplin en Buster Keaton. Een andere duidelijke invloed is de cartooneske humor waar Looney Tunes een patent op heeft. Kan je je niets grappigers inbeelden dan alle valstrikken waar Wile E. Coyote constant in trapt terwijl hij Road Runner probeert te vangen? Dan is Hundreds of Beavers spek naar jouw bek.

Het verhaal dient vooral als kapstop om allerlei gekke valstrikken en andere fratsen aan op te hangen, maar bij deze toch een korte samenvatting. In deze film volgen we Jean Kayak, eigenaar van een ciderbrouwerij die plotsklaps geruïneerd wordt door bevers die de houten vaten kapotknabbelen. Plots staat onze held letterlijk en figuurlijk in de kou, maar tijdens zijn omzwervingen komt hij een hut tegen. De eigenaar ruilt allerlei handige overlevingsspullen in ruil voor dode bevers en konijnen. Jean Kayak komt een meesterstroper tegen die hem de kneepjes van het vak leert, en onze held begint op steeds creatievere wijze bevers om te leggen – niet alleen in de hoop om een nieuwe thuis te kunnen bouwen, maar ook om de dochter van de handelaar ten huwelijk te mogen vragen. Wat volgt is een aaneenschakeling van Tom & Jerry-achtige, fysieke komedie.

Hundreds of Beavers is bijna twee uur lang, wat best pittig is voor een pure komedie. Doordat de film zo boordevol slimme constructies, visuele grapjes en absurde momenten zit, slaagt Hundreds of Beavers er echter in om nooit saai te worden. De liefde waarmee het geheel ineen is gestoken spat met elk frame van het scherm af. De grappen zijn niet alleen op een individueel niveau erg grappig, vaak wordt er later in de film ook heel slim verwezen naar eerdere momenten waardoor ook het algemene verloop van de film een grap op zichzelf wordt. Bovendien zit het tempo van de film zodanig goed in elkaar dat er na elk hilarisch moment een korte adempauze volgt, zodat de volgende creatieve vondst opnieuw binnenkomt zonder dat er sprake is van oververzadiging.

De bevers en konijnen worden overduidelijk gespeeld door mensen in kostuum, dus wie niet goed tegen dierenleed kan hoeft niet weg te blijven van Hundreds of Beavers. Enkel superserieuze filmliefhebbers die overal een subtekst in zoeken, zullen de zaal teleurgesteld verlaten. Wie gewoon op zoek is naar een uiterst vermakelijke tijd, kan niets beter kiezen dan Hundreds of Beavers.