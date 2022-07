Gent Jazz breekt publieksrecord met 42.000 toeschouwers

Op de Bijlokesite in Gent is zaterdag het festival Gent Jazz afgesloten. Na twee coronajaren is het festival met een recordopkomst van 42.000 toeschouwers zeer goed onthaald. “Het publiek was meer dan enthousiast”, zegt organisator Bertrand Flamang.

Van 7 tot 16 juli vond op de Bijlokesite opnieuw Gent Jazz plaats. Met klinkende namen als Agnes Obel, Sting en Van Morrison wist organisator Bertrand Flamand een sterke affiche in elkaar te steken.

Vooral het plezier van het publiek na twee moeilijke coronajaren deed Flamang plezier. “Het was enerzijds bevreemdend. Iedereen gaf terug een knuffel, men danste, omhelsde elkaar, feestte. Het publiek heeft de pandemie van zich laten afglijden. Er was geen betere verwelkoming dan dit.”



In 2021 was er wel een editie per bubbel, maar dat leverde niet dezelfde ervaring op. “Er was toen minder focus op de muziek”, vindt Flamang.

Tot de hoogtepunten van dit jaar behoort volgens de organisator zeker Archie Shepp. “Dat was een van de hoogtepunten van de afgelopen 21 jaar, dit gaat zelfs dieper.” Ook het optreden van Sting maakte volgens hem het wachten van drie jaar waard. “Het publiek had echt goesting!”

Flamang is ook trots op zijn programmatie van de voorbije jaren. “De headliners van morgen, zie je hier eerst bij ons”, is steevast zijn leuze. “Wij hebben onder meer Melody Gardot en Agnes Obel als eerste op een Belgisch podium gepresenteerd. Dit jaar pikt hij er Dishwasher uit, de groep werd niet toevallig uitgeroepen tot Jong Jazztalent Gent 2022.

“We kregen dit jaar bijzonder veel inzendingen van een uitzonderlijk hoog niveau. Het is duidelijk dat er een hele generatie, soms erg jonge, muzikanten klaar staat die barst van talent, ambitie en ideeën. We zagen enorm veel boeiende projectvoorstellen die het waard zijn om ondersteund te worden. Zoveel dat ze zelfs niet allemaal de finale haalden. Daarom wil ik alle deelnemers van harte bedanken en feliciteren. Maar ik wil ze vooral oproepen om door te zetten, om de ingediende projecten verder uit te werken. Wie er niet op eigen kracht geraakt, kan volgend jaar altijd opnieuw een kans wagen.”