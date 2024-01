Filmwalhalla aan zee: drie dingen om naar uit te kijken op Film Fest Oostende

Het Filmfestival Oostende (FFO) wil de koningin der badstad naar eigen zeggen andermaal omtoveren tot ‘het walhalla van de betere film’. Hier mag u onder meer naar uitkijken.

Skunk

Traditioneel plaatst het FFO veel talent van eigen bodem in de schijnwerpers. In die categorie dreigt Skunk de hevigste reacties uit te lokken. Koen Mortier presenteert het bikkelharde verhaal van Liam, een door zijn ouders mishandelde West-Vlaamse tiener die in een jeugdinstelling belandt. De regisseur van Ex Drummer en Engel vertrok van het boek dat Geert Taghon baseerde op zijn ervaringen in de jeugdpsychiatrie. Muziek van Amenra, fotografie van Nicolas Karakatsanis en de fenomenale hoofdrol van nieuwkomer Thibaud Dooms zorgen mee voor een intense ervaring.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

The Iron Claw

Zoekt Zac Efron naar films waarin hij weinig kleren moet dragen zodat iedereen kan zien hoe belachelijk gespierd hij is? Of wordt hij daar keer op keer voor gevraagd? In The Iron Claw, een emotioneel en exuberant epos van Sean Durkin over de opkomst en ondergang van een familie worstelaars, is hij wel niet de enige die zijn kathedraal mag showen. Ook Jeremy Allen White uit The Bear duikt halfnaakt in de ring op. Hopelijk is The Iron Claw even sterk als Martha Marcy May Marlene (2011), Durkins sektefilm.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Ensors

Met de nodige glamour en glitter worden op de slotavond van FFO traditioneel de Ensors uitgereikt. Het is niet gemakkelijk om een Vlaamse film te draaien die voor geen enkele Ensor in aanmerking komt maar de Vlaamse filmprijzen blijven gegeerde reclame. Tim Mielants’ oorlogsfilm Wil is met veertien nominaties de frontrunner. Het smelt van Veerle Baetens en Holly van Fien Troch maken elk acht keer kans. Bij de tv-series is Bende van Nijvel-reeks 1985 de koploper en hoopt Pommelien Thijs om bekroond te worden voor haar hoofdrol in Knokke off. De genomineerde films worden tijdens het festival uiteraard hernomen.